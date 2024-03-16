Окупанти, ймовірно, готуватимуться до нових наступальних дій влітку 2024 року - ISW

Російські окупанти, ймовірно, продовжать наступальні дії з дестабілізації українських оборонних ліній навесні 2024 року, а також водночас готуватимуться до прогнозованих нових наступальних дій влітку поточного року, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

"Надання західної допомоги у сфері безпеки, ймовірно, відіграє вирішальну роль у спроможності України утримувати територію зараз і відбивати нові російські наступальні дії в найближчі місяці. Російські сили намагаються підтримувати темп наступальних операцій на сході України, щоб не дати українським силам стабілізувати свої оборонні рубежі. Російські сили особливо зосереджені на просуванні якомога далі на захід від Авдіївки, перш ніж українські сили зможуть створити більш важкопроникну лінію в цьому районі", - йдеться у звіті ISW за 15 березня, розміщеному на сайті в суботу.

Водночас наголошується, що останнім часом ЗСУ вдалося сповільнити просування окупантів на захід від Авдіївки, однак нестача матеріальних засобів, спричинена затримкою західної безпекової допомоги, змушує українських військових віддавати пріоритет обмеженим ресурсам на критично важливих ділянках фронту, водночас збільшуючи ризик ворожого прориву на інших, менш забезпечених ділянках.

"Російські сили продовжуватимуть використовувати переваги, що надаються володінням ініціативою на всьому театрі воєнних дій, для динамічної зміни співвідношення своїх наступальних зусиль цієї весни і влітку, імовірно, в надії використати можливі українські вразливі місця", - вважають в ISW.

Зазначається, що задум і план ворожого наступу влітку 2024 року не зрозумілі одразу і, ймовірно, не будуть зрозумілі доти, доки окупанти не розпочнуть його, але російське військове командування, імовірно, має намір використати будь-які успіхи, досягнуті найближчими тижнями, а також прогнози, що ЗСУ можуть бути ще менш добре забезпечені цього літа, ніж зараз.

"Добре забезпечені українські війська показали, що вони можуть перешкодити російським силам домогтися навіть незначних успіхів під час великомасштабних російських наступальних дій, і немає причин сумніватися в тому, що Україна зможе ще більше стабілізувати лінію фронту і підготуватися до відбиття заявлених російських наступальних дій цього літа, якщо нестача матеріальних засобів зменшиться", - наголошується у звіті.