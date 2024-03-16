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08:58 16.03.2024

На тлі війни в Україні Фінляндія збільшила виробництво боєприпасів у п'ять разів

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На тлі війни в Україні Фінляндія збільшила виробництво боєприпасів у п'ять разів

На тлі війни в Україні Фінляндія збільшила виробництво боєприпасів у п'ять разів і може подвоїти ці показники після отримання фінансування від ЄС, повідомляє видання Yle.

Зазначається, що в п'ятницю, 15 березня, Європейська комісія оголосила одержувачів гранту ASAP, призначеного для підтримки європейського виробництва боєприпасів. Серед одержувачів фінансування - оборонна промисловість Фінляндії.

У грудні Міністерство оборони країни вже виділило близько 24 млн євро на збільшення внутрішнього виробництва боєприпасів. За словами міністра оборони Антті Хакканена, рішення Комісії ЄС про фінансування "відповідає плану, складеному міністерством оборони в грудні".

"Порівняно з довоєнним часом вітчизняне виробництво боєприпасів уже зросло в п'ять разів", - повідомив експерт Міноборони Франс Пелтонен.

Він вважає, що ухвалені зараз рішення ЄС і держави про фінансування подвоять нинішній рівень виробництва боєприпасів.

Якщо інвестиції, заплановані на гроші допомоги, буде реалізовано, у Фінляндії вироблятимуть удесятеро більше боєприпасів, ніж до початку війни в Україні, наголошується в публікації.

 

 

 

Теги: #єс #боєприпаси #фінляндія

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