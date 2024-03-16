Події

08:09 16.03.2024

У Херсонській області за добу через обстріли двоє людей дістали поранення

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У Херсонській області за добу через обстріли двоє людей дістали поранення

У Херсонській області за добу через російські обстріли 2 людини дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін оперативну інформацію станом на 06:00 суботи, 16 березня.

"Минулої доби противник обстрілював Берислав, Одрадокам'янку, Бургунку, Нововоронцовку, Садове, Антонівку та місто Херсон. Через російську агресію 2 людини отримали поранення", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 6 приватних будинків, навчальний заклад, гаражне приміщення та автомобіль.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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