Єврокомісія запропонує обмеження на сільгоспекспорт із РФ у рамках допомоги фермерам ЄС

Глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн і прем'єр Польщі Дональд Туск обговорили заходи допомоги фермерам ЄС, зокрема можливі обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з РФ.

У повідомленні ЄК за підсумками переговорів зазначається, що глава ЄК і польський прем'єр також "обговорили подальші заходи щодо врегулювання ситуації на ринку зерна та імпорту зерна з Росії".

"У цьому контексті ЄК оцінює можливість введення обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії до Європейського союзу. На цій основі комісія найближчим часом виступить із пропозицією", - йдеться в повідомленні.

"Фермери стикаються зі зростаючою невизначеністю, викликаною, зокрема, геополітичними подіями (...). Ми повинні й надалі підтримувати фермерів у нинішніх умовах", - пояснюється в ньому.

Пізніше в п'ятницю ЄК представить серію пропозицій, які "є прямою відповіддю на запити, отримані від фермерських організацій у Польщі та за її межами".

У Брюсселі пояснюють, що "основна мета цих законодавчих пропозицій полягає в тому, щоб ще значніше полегшити адміністративний тягар для фермерів ЄС і надати фермерам і державам ЄС більше гнучкості в дотриманні певних екологічних умов", не знижуючи при цьому загального рівня поставлених завдань щодо захисту довкілля та клімату.