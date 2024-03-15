Події

19:23 15.03.2024

Умєров обговорив із віцепрезидентом Інституту миру США військові потреби України

1 хв читати
Умєров обговорив із віцепрезидентом Інституту миру США військові потреби України

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором, під час якої сторони обговорили термінові та довгострокові військові потреби ЗСУ.

"Провів зустріч із віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором. Розповів про поточну ситуацію на полі бою з російським агресором. Ми детально обговорили наші термінові та довгострокові військові потреби", - написав Умєров на фейсбуці в п'ятницю.

Він подякував партнерам за підтримку, а також закликав американські компанії інвестувати в українську оборонну промисловість і створювати спільні підприємства.

 

 

 

Теги: #сша #оборона #потреби

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:33 15.03.2024
Найбільш ефективною обороною є знищення ворожої бронетехніки та штурмових груп піхоти

Найбільш ефективною обороною є знищення ворожої бронетехніки та штурмових груп піхоти

07:44 15.03.2024
Білий дім відреагував на пропозицію Джонсона щодо допомоги Україні: Надаємо перевагу законопроєкту Сенату

Білий дім відреагував на пропозицію Джонсона щодо допомоги Україні: Надаємо перевагу законопроєкту Сенату

22:04 14.03.2024
США не визнають результатів "виборів" РФ на окупованих територіях України - Держдеп

США не визнають результатів "виборів" РФ на окупованих територіях України - Держдеп

21:42 14.03.2024
Зеленський провів зустріч із працівниками одного з оборонних підприємств

Зеленський провів зустріч із працівниками одного з оборонних підприємств

20:17 13.03.2024
Міноборони України: Не можемо коментувати точну кількість людей, необхідних для залучення до Сил оборони

Міноборони України: Не можемо коментувати точну кількість людей, необхідних для залучення до Сил оборони

07:52 13.03.2024
У Палаті представників США зібрали вже 86 із 218 підписів, щоб в обхід спікера поставити на голосування допомогу Україні

У Палаті представників США зібрали вже 86 із 218 підписів, щоб в обхід спікера поставити на голосування допомогу Україні

07:26 13.03.2024
Байден набрав необхідну кількість голосів для участі в президентських виборах від Демократичної партії

Байден набрав необхідну кількість голосів для участі в президентських виборах від Демократичної партії

07:06 13.03.2024
США схвалили продаж Польщі ракет AMRAAM і обладнання на $1,69 млрд

США схвалили продаж Польщі ракет AMRAAM і обладнання на $1,69 млрд

02:48 13.03.2024
Байден і Дуда закликали спікера Палати представників США поставити на голосування пакет допомоги Україні

Байден і Дуда закликали спікера Палати представників США поставити на голосування пакет допомоги Україні

22:45 12.03.2024
У Палаті представників США збирають підписи, щоб в обхід спікера поставити на голосування допомогу Україні

У Палаті представників США збирають підписи, щоб в обхід спікера поставити на голосування допомогу Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Одесі зросла до 20 людей

Зеленський провів нараду з МЗС з питань спільного оборонного виробництва з державами-партнерами

Зеленський доручив одеській обласній владі надати підтримку постраждалим від ракетного удару РФ

Шольц оголосив про створення коаліції союзників щодо далекобійної артилерії для України

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Одесі зросла до 19 осіб - Костін

ОСТАННЄ

На лінії фронту відбулося 68 бойових зіткнень

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Одесі зросла до 20 людей

Зеленський провів нараду з МЗС з питань спільного оборонного виробництва з державами-партнерами

Зеленський доручив одеській обласній владі надати підтримку постраждалим від ракетного удару РФ

Шольц оголосив про створення коаліції союзників щодо далекобійної артилерії для України

Національне військове меморіальне кладовище розташують у Фастівському районі

Комітет із нацбезпеки розглянув чергові 300 поправок до другого читання законопроєкту про мобілізацію - Фріз

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Одесі зросла до 19 осіб - Костін

Кабмін України припинив дію угоди з Білоруссю про діяльність залізничного транспорту

Зеленський і керівництво Сил оборони визначили найвразливіші місця ворога

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА