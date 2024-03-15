Умєров обговорив із віцепрезидентом Інституту миру США військові потреби України

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором, під час якої сторони обговорили термінові та довгострокові військові потреби ЗСУ.

"Провів зустріч із віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором. Розповів про поточну ситуацію на полі бою з російським агресором. Ми детально обговорили наші термінові та довгострокові військові потреби", - написав Умєров на фейсбуці в п'ятницю.

Він подякував партнерам за підтримку, а також закликав американські компанії інвестувати в українську оборонну промисловість і створювати спільні підприємства.