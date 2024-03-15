Події

19:21 15.03.2024

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Одесі зросла до 20 людей

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Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Одесі зросла до 20 людей

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару, завданого окупантами по Одесі, зросла до 20 осіб, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

"Кількість загиблих унаслідок ворожого ракетного удару по Одесі зросла до 20 осіб", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, в Одесі в п'ятницю пролунало кілька вибухів, пізніше стало відомо про ракетні удари по місту. Раніше було відомо про 19 загиблих і 73 поранених, серед них медики і рятувальники. Суботу, 16 березня, оголошено в Одесі днем жалоби.

 

 

 

Теги: #атака #одеса #загиблі

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