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19:00 15.03.2024

Зеленський провів нараду з МЗС з питань спільного оборонного виробництва з державами-партнерами

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Зеленський провів нараду з МЗС з питань спільного оборонного виробництва з державами-партнерами

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю нараду з представниками Міністерства закордонних справ з питань спільного оборонного виробництва з державами-партнерами.

"Провів нараду щодо нашої міжнародної роботи: підсумки комунікації з партнерами в першій половині березня та переговори, які заплановані на найближчі тижні. Працюємо над тим, щоб виконати кожну домовленість. Зокрема щодо спільного оборонного виробництва", - заявив він у відеозверненні.

"Україна стане ще сильнішою", - додав президент.

Теги: #мзс #нарада

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