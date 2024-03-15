Зеленський провів нараду з МЗС з питань спільного оборонного виробництва з державами-партнерами

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю нараду з представниками Міністерства закордонних справ з питань спільного оборонного виробництва з державами-партнерами.

"Провів нараду щодо нашої міжнародної роботи: підсумки комунікації з партнерами в першій половині березня та переговори, які заплановані на найближчі тижні. Працюємо над тим, щоб виконати кожну домовленість. Зокрема щодо спільного оборонного виробництва", - заявив він у відеозверненні.

"Україна стане ще сильнішою", - додав президент.