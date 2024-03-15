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18:56 15.03.2024

Зеленський доручив одеській обласній владі надати підтримку постраждалим від ракетного удару РФ

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Зеленський доручив одеській обласній владі надати підтримку постраждалим від ракетного удару РФ

Президент України Володимир Зеленський доручив представникам одеської обласної влади надати підтримку постраждалим від російського ракетного удару в п'ятницю.

"Зараз в Одесі ще тривають рятувальні роботи та надання допомоги після російського ракетного удару – дуже підлого удару цих покидьків: дві ракети, і друга, коли на місце влучання прибули рятувальники та лікарі. Серед загиблих та постраждалих – фельдшери "екстренки", рятувальники ДСНС. Мої співчуття всім рідним та близьким", - заявив президент у відеозверненні.

Глава держави подякував кожному, хто зараз підтримує людей і рятує життя, а також повідомив, що доручив обласній владі повністю підтримати всіх постраждалих.

"Наші Сили оборони обов'язково зроблять усе, щоб російські вбивці відчули нашу справедливу реакцію", - заявив він.

Як повідомлялося, в Одесі в п'ятницю пролунали кілька вибухів, пізніше стало відомо про ракетні удари по місту. Наразі відомо про 19 загиблих і 73 поранених, серед них медики та рятувальники. Суботу, 16 березня, оголошено в Одесі днем жалоби.

Теги: #одеса #допомога

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