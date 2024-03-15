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13:51 15.03.2024

Унаслідок ракетного удару в Одесі загинули 8 осіб, понад 20 поранено - Офіс генпрокурора

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Унаслідок ракетного удару в Одесі загинули 8 осіб, понад 20 поранено - Офіс генпрокурора

Вісім осіб загинули, понад 20 дістали поранень унаслідок ворожого ракетного удару по Одесі в п'ятницю, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"15 березня близько 11:00 збройні сили рф здійснили ракетну атаку по Одесі. Наразі відомо про 8 загиблих, серед яких співробітник ДСНС і фельдшер. Понад 20 людей отримали поранення", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією прокуратури, пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: житлові будинки, господарські будівлі, автотранспорт.

"Дані стосовно кількості загиблих і постраждалих, а також повного переліку руйнувань і пошкоджень уточнюють", - наголошується в повідомленні.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Прокурори разом з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ.

Як повідомлялося, в Одесі в п'ятницю пролунало кілька вибухів, пізніше стало відомо про ракетні удари по місту. Загинули фельдшер і працівник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце події. Серед медиків і рятувальників також є важко поранені. У ДСНС повідомляли про 20 травмованих унаслідок удару, 5 з яких - рятувальники.

Теги: #жертви #одеса #обстріли

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