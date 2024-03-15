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13:46 15.03.2024

Комісія ООН виявила додаткові докази, що стосуються незаконного переміщення дітей з України, й нові випадки сексуального насильства з боку російської влади

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Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні під час розслідувань виявила додаткові докази, що стосуються незаконного переміщення дітей з України до районів, які перебувають під контролем РФ, а також задокументувала нові випадки зґвалтування та іншого сексуального насильства щодо жінок і дівчаток.

У новій доповіді Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні, оприлюдненій у п'ятницю, зазначено, що комісія продовжила розслідування тверджень щодо переміщення й депортації дітей з України до РФ або в окуповані Росією райони України.

Зокрема, у центрі уваги комісії перебуває розслідування переміщення 46 дітей із Херсонського обласного будинку дитини до Криму за наказом російської влади, здійсненого 21 жовтня 2022 року. Заклад приймав дітей віком від народження й до п'ятого року життя. Комісія, вивчивши джерела інформації, доходить висновку, що переміщення групи дітей із Херсонського обласного будинку дитини до Криму не було тимчасовим і, отже, являло собою воєнний злочин у вигляді незаконного переміщення.

У доповіді задокументовано випадки зґвалтування та іншого сексуального насильства щодо жінок і дівчаток за обставин, у межах яких це також рівносильно катуванням. Комісія нагадала, що раніше задокументувала випадки сексуального й гендерного насильства з боку російської влади в дев'яти областях України та в РФ.

Протягом поточного мандата комісія розслідувала додаткові випадки вищезазначених актів насильства в Херсонській, Київській, Миколаївській і Запорізькій областях України. Жертвами стали дівчата й жінки віком від 15 до 83 років. Відповідно до раніше виявлених закономірностей, представники російської влади ґвалтували жертв і чинили над ними інші види сексуального насильства під час обшуків домівок і тримання під вартою.

Зокрема, у двох випадках обставини дають змогу зробити припущення, що жінки зазнавали сексуального насильства як покарання за підтримку української влади.

Крім того, комісія нагадала, що раніше висловлювала занепокоєння щодо тверджень про геноцид в Україні, зазначивши, що її розслідування з цього питання не припиняються.

"Комісія розглянула твердження, які порушують питання, передбачені Конвенцією про геноцид, а саме - чи є риторика, що транслюється в російських державних та інших засобах масової інформації, прямим і публічним підбурюванням до геноциду. Комісія розглянула багато публічних заяв з використанням образливої риторики та закликів до ненависті, насильства і руйнування. Вона занепокоєна заявами окремих осіб, які підтримують повномасштабне вторгнення Росії в Україну й закликають до вбивства великої кількості людей", - йдеться в доповіді.

Зокрема, комісія рекомендує продовжити розслідування цього важливого питання й відзначає відповідальність держав за запобігання таким висловлюванням.

Комісія представить свою доповідь Раді ООН з прав людини в Женеві в понеділок, 18 березня.

Теги: #оон #воєнні_злочини

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