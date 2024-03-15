Уряд працює над удосконаленням системи соціальної підтримки переселенців - Шмигаль у відповідь на петицію

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь на петицію заявив, що уряд працює над удосконаленням системи соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з урахуванням обсягу видатків, передбачених державним бюджетом.

"На сьогодні метою діяльності уряду є розбудова системи соціального захисту всіх категорій громадян відповідно до їхніх потреб шляхом застосування адресного підходу, що дасть змогу ефективно використовувати обмежені кошти державного бюджету та спрямовувати їх на підтримку громадян, які найбільше їх потребують", - йдеться у відповіді Шмигаля на петицію.

За його словами, наразі здійснюється розробка інструменту адресної підтримки на оренду житла, надання соціальних послуг, допомоги малозабезпеченим сім'ям з метою захисту найуразливіших категорій громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

"Кабінет Міністрів працює над удосконаленням системи соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема, з урахуванням обсягу видатків на виплату допомоги, визначеного на 2024 рік у державному бюджеті України", - підсумував прем'єр.

Як повідомлялося, 11 січня петиція на сайті Кабміну із закликом залишити виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб із зони активних бойових дій та окупованих територій набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

26 січня Кабмін продовжив виплати для всіх внутрішньо переміщених осіб до 1 березня.

28 лютого петиція на сайті Кабміну із закликом продовжити виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб із зони активних бойових дій та окупованих територій після 1 березня набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

15 березня в Міністерстві соціальної політики заявили, що ініціюють запровадження субсидій для внутрішньо переміщених осіб на оренду житла.