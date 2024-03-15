Події

12:20 15.03.2024

В Україну повернуто тіла 100 загиблих захисників - Координаційний штаб

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В Україну повернуто тіла 100 загиблих захисників - Координаційний штаб

Тіла 100 загиблих захисників України повернуті в Україну в рамках чергового репатріаційного заходу, повідомляють у телеграм-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в п'ятницю.

"Збройні сили України забезпечують перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих. Тіла наших Оборонців після ідентифікації будуть передані родинам для гідного поховання", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #тіла #репатріація

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