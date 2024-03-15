Ще одна людина померла після ворожої атаки БПЛА на Вінниччині - голова ОВА

Ще одна людина серед чотирьох госпіталізованих померла після ворожої атаки БПЛА на Вінниччині, одна людина загинула на місці, повідомив голова ОВА Сергій Борзов.

"У результаті нічної атаки у Вінницькій області померла ще одна людина. Як стало відомо, в лікарні померла жінка", - сказано в його телеграм-каналі.

Як повідомлялося, ворожий дрон під час вечірньої атаки в четвер влучив у житловий будинок на Вінниччині, поранені троє цивільних осіб, повідомив голова ОВА Сергій Борзов.