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08:07 15.03.2024

Росіяни за добу втратили 580 осіб

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Росіяни за добу втратили 580 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 580 окупантів, 1 танк, 11 бронемашин, 15 артсистем, 34 БПЛА, а також 37 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 428420 (+580) осіб, танків - 6758 (+1) од, бойових броньованих машин - 12949 (+11) од, артилерійських систем - 10580 (+15) од, РСЗВ - 1017 (+0) од, засобів ППО - 717 (+0) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів- 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8254 (+34), крилаті ракети - 1920 (+0), кораблі\катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 13993 (+34) од, спеціальна техніка - 1711 (+3)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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