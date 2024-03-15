Унаслідок ворожої атаки Кривого Рогу 12 березня постраждали 52 людини, серед них 13 дітей

Ще двоє людей звернулися по медичну допомогу після ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг 12 березня, загалом постраждалих 52, серед них 13 дітей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ще двоє постраждалих від ворожої атаки на Кривий Ріг звернулися по медичну допомогу. Наразі таких загалом - 52. Серед них 13 - діти. Досі в лікарні - 16 осіб", - сказано в його телеграм-каналі.

Крім того, Лисак зазначив, що в четвер увечері, 14 березня, агресор ударив по Нікополю. По місту влучив із важкої артилерії. Пошкоджено п'ятиповерхівку та промислове підприємство.

"Утім, головне, що вціліли люди", - наголосив він.

Водночас вночі в районі минуло без обстрілів. Не було "прильотів" і на решті території області.

Як повідомлялося, внаслідок ворожої ракетної атаки 12 березня було зафіксовано щонайменше три влучання, зокрема пряме влучення в дев'ятиповерховий житловий будинок. Четверо жителів Кривого Рогу загинули, 43 дістали поранення. Шестеро з них, зокрема двоє дітей, перебувають у лікарні у важкому стані, лікарі борються за їхнє життя.