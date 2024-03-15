Події

07:54 15.03.2024

Унаслідок ворожої атаки Кривого Рогу 12 березня постраждали 52 людини, серед них 13 дітей

1 хв читати
Унаслідок ворожої атаки Кривого Рогу 12 березня постраждали 52 людини, серед них 13 дітей

Ще двоє людей звернулися по медичну допомогу після ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг 12 березня, загалом постраждалих 52, серед них 13 дітей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ще двоє постраждалих від ворожої атаки на Кривий Ріг звернулися по медичну допомогу. Наразі таких загалом - 52. Серед них 13 - діти. Досі в лікарні - 16 осіб", - сказано в його телеграм-каналі.

Крім того, Лисак зазначив, що в четвер увечері, 14 березня, агресор ударив по Нікополю. По місту влучив із важкої артилерії. Пошкоджено п'ятиповерхівку та промислове підприємство.

"Утім, головне, що вціліли люди", - наголосив він.

Водночас вночі в районі минуло без обстрілів. Не було "прильотів" і на решті території області.

Як повідомлялося, внаслідок ворожої ракетної атаки 12 березня було зафіксовано щонайменше три влучання, зокрема пряме влучення в дев'ятиповерховий житловий будинок. Четверо жителів Кривого Рогу загинули, 43 дістали поранення. Шестеро з них, зокрема двоє дітей, перебувають у лікарні у важкому стані, лікарі борються за їхнє життя.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:54 15.03.2024
Окупанти за добу завдали 274 удари по восьми містах і селах Запорізької області

Окупанти за добу завдали 274 удари по восьми містах і селах Запорізької області

07:04 15.03.2024
Росіяни 77 разів обстріляли Сумщину, поранено п'ятьох цивільних осіб

Росіяни 77 разів обстріляли Сумщину, поранено п'ятьох цивільних осіб

20:54 14.03.2024
Унаслідок обстрілу Середино-Будської громади на Сумщині поранено чотирьох людей

Унаслідок обстрілу Середино-Будської громади на Сумщині поранено чотирьох людей

08:47 14.03.2024
Минулої доби окупанти обстріляли понад дев’ять населених пунктів Херсонської області

Минулої доби окупанти обстріляли понад дев’ять населених пунктів Херсонської області

07:31 14.03.2024
Армія РФ за добу завдала 290 ударів по семи населених пунктах Запорізької області, є руйнування

Армія РФ за добу завдала 290 ударів по семи населених пунктах Запорізької області, є руйнування

01:07 14.03.2024
Росіяни обстріляли 10 громад Сумської області, одна людина загинула, двоє поранені - ОВА

Росіяни обстріляли 10 громад Сумської області, одна людина загинула, двоє поранені - ОВА

12:46 13.03.2024
Через обстріли РФ частково без світла і газу залишилися споживачі в 7 областях - Міненерго

Через обстріли РФ частково без світла і газу залишилися споживачі в 7 областях - Міненерго

10:36 13.03.2024
Волонтери ТЧХУ працюють на ліквідації наслідків російських нічних атак

Волонтери ТЧХУ працюють на ліквідації наслідків російських нічних атак

09:00 13.03.2024
У Хмельницькій області через негоду знеструмлено 14 населених пунктів

У Хмельницькій області через негоду знеструмлено 14 населених пунктів

08:29 13.03.2024
У Херсонській області за добу у результаті обстрілів три людини дістали поранення, пошкоджено багатоповерхівки

У Херсонській області за добу у результаті обстрілів три людини дістали поранення, пошкоджено багатоповерхівки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ще одна людина померла після ворожої атаки БПЛА на Вінниччині - голова ОВА

Росіяни за добу втратили 580 осіб

ППО ліквідувала 15 "шахедів", які атакували Київ уночі

ППО за ніч ліквідувала 27 "шахедів"

Брагінського усунуть від виконання обов'язків начальника КП "Київський метрополітен" – Кличко

ОСТАННЄ

Житель Куп'янська підірвався на міні та загинув

Окупанти обстріляли за добу міста і села Херсонської області, а ППО ліквідувала один ворожий "шахед"

Ще одна людина померла після ворожої атаки БПЛА на Вінниччині - голова ОВА

Найбільш ефективною обороною є знищення ворожої бронетехніки та штурмових груп піхоти

Росіяни за добу втратили 580 осіб

Ворог продовжує вести інтенсивні атаки на трьох напрямках

Російські війська за добу здійснили 16 ракетних і 130 авіаударів

На Хмельниччині ППО збила два ворожі "шахеди"

Білий дім відреагував на пропозицію Джонсона щодо допомоги Україні: Надаємо перевагу законопроєкту Сенату

ППО ліквідувала 15 "шахедів", які атакували Київ уночі

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА