Події

07:23 15.03.2024

На Бердянській косі окупанти обмежили рух транспорту

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В окупованому Бердянську (Запорізька обл.) окупанти обмежили рух транспорту на Бердянській косі, де морем, що штормить, розмито дорогу, повідомляє телеграм-канал Бердянської громади.

За інформацією телеграм-каналу, через сильні шторми та некваліфіковані дії окупаційної влади Бердянська сталася руйнація дорожнього полотна на двадцятикілометровій Бердянській Косі - раніше популярного місця відпочинку українців.

"Було втрачено час, за який вітер і море ще більше розмили дорогу", - йдеться в повідомленні.

На відео та фото місцевих жителів видно серйозні пошкодження місцевої дороги, що перетворилася місцями на кам'яні завали.

Наразі окупанти перекрили рух на косі. Чи має намір окупаційна влада відновлювати дорожнє покриття і опікуватися зміцненням берега, місцевим жителям невідомо.

 

Теги: #транспорт #запорізька #коса

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