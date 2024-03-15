Події

07:10 15.03.2024

Окупанти проводять націоналізацію нерухомості в Запорізькій області

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В окупованих містах Запорізької області, зокрема, Приморську та Мелітополі, російські загарбники "націоналізують" санаторії, бази відпочинку, храми, магазини, приватні будинки, повідомляє телеграм-канал Бердянської громади.

Як повідомляється, російські окупанти опублікували нові списки "націоналізації" нерухомості жителів запорізьких райцентрів Приморська та Мелітополя.

Так, згідно з інформаційним ресурсом окупантів, у Приморську вони мають намір привласнити санаторій "Приморський", низку баз відпочинку, храм "Благовіщення Пресвятої Богородиці" УГКЦ, капличку в місцевому парку, рибний магазин тощо.

У Мелітополі загарбники "поклали око" здебільшого на приватні будинки, хоча в списку привласненої нерухомості містян є й комерційні об'єкти.

Списки т.зв. "безхазяйного" майна Бердянська окупанти поки що не публікують. При цьому закликають власників житлових приміщень з'явитися в окупаційну адміністрацію з документами.

 

 

 

Теги: #націоналізація #запорізька #окупанти

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