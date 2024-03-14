Події

22:48 14.03.2024

Брагінського усунуть від виконання обов'язків начальника КП "Київський метрополітен" – Кличко

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Брагінського усунуть від виконання обов'язків начальника КП "Київський метрополітен" – Кличко

Віктора Брагінського усунуть від виконання обов'язків начальника КП "Київський метрополітен", повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Віктора Брагінського буде відсторонено від виконання обов'язків директора столичного метро", - написав Кличко в телеграм-каналі.

За словами Кличка, в іншому випадку Брагінський може "не чинити опір" і самостійно написати заяву на звільнення.

"Далі фактами, оприлюдненими у розслідуванні журналістів Bihus info, мають займатися відповідні органи. Правоохоронні", - зазначив він. 

Теги: #метро #україна #київ #начальник

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