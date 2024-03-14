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20:53 14.03.2024

Єрмак обговорив із послом Індії питання взаємодії щодо встановлення справедливого миру в Україні

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Єрмак обговорив із послом Індії питання взаємодії щодо встановлення справедливого миру в Україні

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із послом Індії в Україні Харшем Кумаром Джейном, під час якої співрозмовники обговорили напрями подальшої взаємодії, зокрема в питанні встановлення справедливого миру в Україні, повідомляється на сайті президента України в четвер.

"Очільник Офісу президента високо оцінив участь заступника радника з питань національної безпеки прем’єр-міністра Індії Вікрама Місрі в четвертій зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав у Давосі щодо реалізації Української формули миру", - йдеться в повідомленні.

Керівник Офісу глави Української держави поінформував посла про підготовку першого Глобального саміту миру у Швейцарії на рівні лідерів держав і наголосив на важливості залученості Індії до цього процесу разом з іншими партнерами України, зокрема з країнами "Великої сімки" та Глобального Півдня.

"Ми стоїмо на позиції чесних, відкритих консультацій, адже налаштовані на рішення з урахуванням рекомендацій партнерів, зокрема ваших. Саміт миру дуже важливий для нас. Будемо щасливі бачити представника Індії", - сказав Єрмак.

 

Теги: #індія #співробітництво #офіс_президента

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