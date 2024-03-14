Події

19:03 14.03.2024

Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон анонсували масовану атаку по ЗС РФ у Курській і Бєлгородській областях, у зв'язку з чим відкрили гуманітарний коридор

1 хв читати
Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон анонсували масовану атаку по ЗС РФ у Курській і Бєлгородській областях, у зв'язку з чим відкрили гуманітарний коридор

Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус (РДК) і Сибірський батальйон анонсували масовану атаку по "путінським військовим" у Курській і Бєлгородській областях, у зв'язку з чим відкрили гуманітарний коридор для цивільних і російських військовослужбовців із 21:00 сьогоднішнього дня до 7:00 15 березня.

"Ми бачимо, що путінські війська ховаються між цивільними, тому наше завдання - гарантувати максимальну безпеку місцевому населенню. З огляду на це ми даємо гуманітарний коридор для цивільних і російських військових із 21:00 сьогоднішнього дня до 7:00 15 березня безперешкодно вийти із зазначених населених пунктів", - ідеться в заяві РДК, легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону", оприлюдненій у телеграм-каналі.

Добровольці попередили, що після цього вони розпочнуть "масовану атаку по путінських військових у зазначених на карті на фото населених пунктах".

Вони знову закликали з огляду на проведення обмеженої військової операції на території Курської та Бєлгородської областей до термінової евакуації жителів населених пунктів у прикордонних районах.

Раніше легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон звернулися до губернаторів Курської та Бєлгородської областей із закликом негайно оголосити евакуацію цивільних, наголосивши, що мирні жителі не мають страждати від війни.

 

Теги: #рф #призов #добровольці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:20 14.03.2024
Влада РФ блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області - українська розвідка

Влада РФ блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області - українська розвідка

10:42 13.03.2024
СБУ атакувала дронами три російські НПЗ - джерело

СБУ атакувала дронами три російські НПЗ - джерело

05:08 13.03.2024
В Естонії власникам автомобілів із російськими номерами загрожує штраф у 400 євро

В Естонії власникам автомобілів із російськими номерами загрожує штраф у 400 євро

01:57 13.03.2024
У Словаччині тисячі людей протестували проти політики уряду щодо РФ

У Словаччині тисячі людей протестували проти політики уряду щодо РФ

07:57 12.03.2024
ЗСУ ліквідували десять районів зосередження о/с ворожих військ, ЗРК Бук-М1 і один РЛК "Зоопарк"

ЗСУ ліквідували десять районів зосередження о/с ворожих військ, ЗРК Бук-М1 і один РЛК "Зоопарк"

07:49 12.03.2024
ППО ліквідувала 17 із 22 ворожих БПЛА

ППО ліквідувала 17 із 22 ворожих БПЛА

08:58 10.03.2024
Дві підстанції "Укренерго" зазнали атак БПЛА РФ за добу, без постраждалих

Дві підстанції "Укренерго" зазнали атак БПЛА РФ за добу, без постраждалих

07:59 10.03.2024
Окупанти вночі вдарили 4-ма ракетами С-300 по Харківській і Донецькій областях

Окупанти вночі вдарили 4-ма ракетами С-300 по Харківській і Донецькій областях

07:13 10.03.2024
Росія має намір налагодити виробництво на одному із захоплених підприємств України

Росія має намір налагодити виробництво на одному із захоплених підприємств України

23:31 09.03.2024
Війська РФ атакують ударними дронами південні області України

Війська РФ атакують ударними дронами південні області України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський розповів Шольцу про потреби ЗСУ в бронетехніці, артилерії та ППО

Є влучання в передмісті Харкова - мер

Унаслідок обстрілів у Нікополі вже 5 постраждалих, серед них дитина - ОВА

Кількість жертв унаслідок атаки БПЛА в Сумах 13 березня зросла до трьох осіб - ДСНС

На півдні України, незважаючи на погіршення погоди, триває контрбатарейна боротьба - Сили оборони

ОСТАННЄ

Окупанти за добу завдали 14 ракетних і 103 авіаударів по Україні, обстріляли близько 160 населених пунктів

Українська авіація завдала за добу ударів по чотирьох місцях скупчення окупантів

Окупанти активізувалися на лиманському напрямку, за добу відбито 16 атак

Армія РФ, імовірно, щонайменше тричі використовувала північнокорейські ракети для обстрілів Харківської області

Енергетики підключили ЗАЕС до другої ЛЕП після тритижневого ремонту через пошкодження внаслідок обстрілів РФ

Унаслідок обстрілів із важкої артилерії та дронами-камікадзе в Нікополі поранені шестеро людей, серед них - діти

Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди з нагоди Дня українського добровольця

Зеленський розповів Шольцу про потреби ЗСУ в бронетехніці, артилерії та ППО

Зеленський затвердив емблему і прапор АРМА

У День добровольця в Києві презентували художню книжку про бійців "Гвардії наступу"

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА