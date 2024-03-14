Медичні евакуаційні вагони зможуть перевозити поранених військовослужбовців для лікування за кордон - Кубраков

Медичні евакуаційні вагони будуть здійснювати перевезення поранених українських воїнів через кордон, а не тільки до тилових шпиталів.

"Бачимо перспективи для курсування медичних вагонів не тільки від фронту до тилових шпиталів. Ми технічно готові до запуску вагонів до і через кордон для лікування та реабілітації наших воїнів. Працюємо з партнерами над реалізацією", – сказав віцепремʼєр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков під час демонстрації евакуаційного потягу для потреб ЗСУ в Києві в четвер.

Наразі в медичній евакуації в Україні задіяно 62 вагони. Останні 4 з них були переобладнані з пасажирських на потужностях залізниці місяць тому. До кінця року залізничники переобладнають для потреб медичної евакуації ще 8 вагонів.

Всередині вагони оснащені медичним обладнанням нового покоління, яке дозволяє не тільки транспортувати, але й надавати лікування в ході евакуації.

“Це не просто медичні евакуаційні вагони – це шпиталі на колесах”, - наголосив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Він повідомив, що перший медичний вагон залізничники і медики переобладнали за чотири дні на початку березня 2022 року. Згодом оснащення медичних вагонів ставало дедалі більш комплексним, почали з'являтися вагони-реанімації з кисневими станціями, апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами, аспіраторами та іншою технікою. Медичне обладнання на борту робить можливим навіть оперативне втручання в найбільш критичних випадках.

Оскільки обладнання медичних вагонів тотожне обладнанню справжнього госпіталя, є можливість надання екстреної медичної допомоги під час руху потягу. Таким чином, медики можуть транспортувати важкопоранених військовослужбовців, яких неможливо перевозити іншими видами транспорту, наголошується в повідомленні “Укрзалізниці”.

У медичних евакуаційних вагонах працюють анестезіологи, медсестри, медбрати, санітари та евакуаційні бригади залізничників.

Вагони є автономними і обладнані резервними генераторами.