Події

12:37 14.03.2024

Кількість жертв унаслідок атаки БПЛА в Сумах 13 березня зросла до трьох осіб - ДСНС

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Кількість жертв унаслідок атаки БПЛА в Сумах 13 березня зросла до трьох осіб - ДСНС

У Сумах рятувальники деблокували тіло третього загиблого внаслідок ворожої атаки БПЛА 13 березня, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Суми. На місці ворожого удару по п'ятиповерхівці, який стався вночі 13 березня, рятувальники деблокували тіло третьої загиблої людини", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в четвер.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Як повідомлялося, 13 березня російські БПЛА влучили в п'ятиповерховий будинок у Сумах. Раніше було відомо про двох загиблих.

Теги: #суми

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