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10:56 14.03.2024

Унаслідок ударів у Сумській області виведено з ладу передавачі телерадіомовлення, можливі перебої з мобільним зв'язком - ОВА

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Унаслідок ударів у Сумській області виведено з ладу передавачі телерадіомовлення, можливі перебої з мобільним зв'язком - ОВА

Російські окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах Сумської області, унаслідок цього тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення в Сумах, Шостці, Білопіллі та Тростянці, також у регіоні можливі перебої з мобільним зв'язком, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Злочинці завдали ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічним об'єктам Сумської області. Тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі і Тростянці. Внаслідок пошкоджень частина території області (тимчасово) не може приймати український телевізійний і радіосигнал. Можливі перебої з мобільним зв'язком", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в четвер.

Голова ОВА Володимир Артюх додав, що наразі аналізуються наслідки ударів, а також формуються плани з відновлення телерадіомовлення.

"Не піддавайтеся паніці та інформаційним провокаціям. Переходьте на альтернативні засоби комунікації, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації", - зазначив він.

Теги: #звязок #сумська_область #удари

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