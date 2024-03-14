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09:21 14.03.2024

ХАЕС-2 відключено від мережі через відхилення в роботі турбоагрегату - "Енергоатом"

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ХАЕС-2 відключено від мережі через відхилення в роботі турбоагрегату - "Енергоатом"

Другий блок Хмельницької АЕС відключено від мережі для з'ясування та усунення причин відхилення в роботі турбоагрегату, повідомила НАЕК "Енергоатом" у телеграм-каналі в четвер уранці.

Як пояснили в компанії, 13 березня о 17:48 було зафіксовано коливання параметра осьового зсуву ротора циліндра високого тиску турбоагрегату (ЦВТ) з тенденцією до збільшення, у зв'язку з чим "в умовах профіциту на ринку електроенергії було прийнято рішення відключити турбоагрегат для з'ясування та усунення причин відхилення".

За інформацією "Енергоатома", наразі в роботі перебувають сім енергоблоків АЕС, усі - на номінальній потужності. Загальна потужність АЕС становить 5900 МВт.

Як повідомлялося, з 8 березня "Енерготом" розпочав ремонтну кампанію та вивів один з блоків АЕС у ремонт. До цього він працював усіма доступними 9 блоками АЕС.

Теги: #блок #хаес #відключення

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