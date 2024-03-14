Події

08:47 14.03.2024

Минулої доби окупанти обстріляли понад дев’ять населених пунктів Херсонської області

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Минулої доби окупанти обстріляли понад дев’ять населених пунктів Херсонської області

За минулу добу в Херсонській області через обстріли є влучання в житлові квартали населених пунктів, пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, газопровід, територію заводу, автотранспортне підприємство, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у четвер уранці.

"Минулої доби противник обстрілював Херсон, Михайлівку, Берислав, Степанівку, Садове, Антонівку, Білозерку, Понятівку, Качкарівку", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, унаслідок чого пошкоджено 8 багатоповерхових будинків, 3 приватні будинки, господарську споруду, газопровід, територію заводу, автотранспортне підприємство, автобуси та легкові автомобілі.

Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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