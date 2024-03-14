Окупанти вночі завдали ударів по Сумській області - ОВА

Російські окупанти завдали комбінованих авіаційних і ракетних ударів по населених пунктах Сумської області, містах Суми, Тростянець, Шостка та Білопілля, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Сьогодні, 14 березня ворог атакував безпілотними літальними апаратами типу "Шахед" цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумщини: Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. Також було здійснено ракетні удари по Шостці та Тростянцю. На місцях прильотів працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки ударів уточнюються", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі вранці в четвер.