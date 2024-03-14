Події

06:04 14.03.2024

Окупанти вночі завдали ударів по Сумській області - ОВА

1 хв читати
Окупанти вночі завдали ударів по Сумській області - ОВА

Російські окупанти завдали комбінованих авіаційних і ракетних ударів по населених пунктах Сумської області, містах Суми, Тростянець, Шостка та Білопілля, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Сьогодні, 14 березня ворог атакував безпілотними літальними апаратами типу "Шахед" цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумщини: Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. Також було здійснено ракетні удари по Шостці та Тростянцю. На місцях прильотів працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки ударів уточнюються", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі вранці в четвер.

Теги: #україна #сумська_область #удари

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:09 14.03.2024
Ранковий ворожий удар по Харкову було завдано ракетою С-300 - голова ОВА

Ранковий ворожий удар по Харкову було завдано ракетою С-300 - голова ОВА

05:12 14.03.2024
ВИБУХ У ХАРКОВІ - МЕР МІСТА

ВИБУХ У ХАРКОВІ - МЕР МІСТА

04:43 14.03.2024
У Харкові ворожий БПЛА впав серед приватних будинків - мер міста.

У Харкові ворожий БПЛА впав серед приватних будинків - мер міста.

01:07 14.03.2024
Росіяни обстріляли 10 громад Сумської області, одна людина загинула, двоє поранені - ОВА

Росіяни обстріляли 10 громад Сумської області, одна людина загинула, двоє поранені - ОВА

00:17 14.03.2024
Унаслідок авіаудару по Сумах двоє людей загинули, 12 дістали поранення - ОВА

Унаслідок авіаудару по Сумах двоє людей загинули, 12 дістали поранення - ОВА

23:23 13.03.2024
Ситуація з блокуванням польськими фермерами кордону з Україною буде вирішена протягом кількох тижнів - голова комісії Сейму

Ситуація з блокуванням польськими фермерами кордону з Україною буде вирішена протягом кількох тижнів - голова комісії Сейму

22:53 13.03.2024
На нараді у Зеленського обговорили, як дати більше імпульсів американським партнерам щодо тиску на Росію

На нараді у Зеленського обговорили, як дати більше імпульсів американським партнерам щодо тиску на Росію

22:49 13.03.2024
Постраждалі від російських ударів люди не повинні залишатися наодинці з проблемами - Зеленський

Постраждалі від російських ударів люди не повинні залишатися наодинці з проблемами - Зеленський

22:25 13.03.2024
Держприкордонслужба починає видачу документів на право перебування в прикордонній смузі

Держприкордонслужба починає видачу документів на право перебування в прикордонній смузі

21:01 13.03.2024
Європарламент проведе з Радою ЄС переговори щодо продовження з Україною ліберального режиму торгівлі

Європарламент проведе з Радою ЄС переговори щодо продовження з Україною ліберального режиму торгівлі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ранковий ворожий удар по Харкову було завдано ракетою С-300 - голова ОВА

ВИБУХ У ХАРКОВІ - МЕР МІСТА

Зеленський: І Україна, і Євросоюз мають зробити все для початку переговорів про українське членство в ЄС у першій половині цього року

На нараді у Зеленського обговорили, як дати більше імпульсів американським партнерам щодо тиску на Росію

Постраждалі від російських ударів люди не повинні залишатися наодинці з проблемами - Зеленський

ОСТАННЄ

Армія РФ за добу завдала 290 ударів по семи населених пунктах Запорізької області, є руйнування

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 79 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 29 атак противника

Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила два ракетних і 64 авіаудари

Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по 2 районах скупчення сил противника

14 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Глава Міноборони Ізраїлю пообіцяв покарання для всіх причетних до нападу 7 жовтня 2023 року

Світова шоколадна криза посилюється

Геєрт Вілдерс готовий зняти свою кандидатуру на посаду прем'єра Нідерландів

Зеленський: І Україна, і Євросоюз мають зробити все для початку переговорів про українське членство в ЄС у першій половині цього року

Комітет нацбезпеки продовжить розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію в п'ятницю

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА