Зеленський: І Україна, і Євросоюз мають зробити все для початку переговорів про українське членство в ЄС у першій половині цього року

Президент України Володимир Зеленський заявив, що і Україна, і Європейський Союз мають зробити все для початку переговорів про українське членство в ЄС у першій половині цього року.

"Провів кілька нарад щодо нашої міжнародної роботи. Перша - Євросоюз: наступні кроки в бік повноправного членства. Учора Єврокомісія погодила переговорну рамку. Далі - чекаємо рішення європейських лідерів щодо його затвердження. І буде важливим і сильним сигналом як для України, так і для всієї європейської спільноти зробити все для початку перемовин уже під час бельгійського головування в першому півріччі цього року", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Це, за його словами, "має стати нашим спільним темпом - і України, і Євросоюзу. Маємо чіткий порядок кроків. Упевнений, можемо досягти результату".

Також глава держави повідомив, що провів нараду "щодо американського напряму української політики стосовно того, як дати більше правильних імпульсів нашій роботі з партнерами та загальному тиску на Росію протягом цього року".

Як він підкреслив: "Перемогти тут в Україні в цьому протистоянні з російським терором - це питання виживання для демократичних систем".

"Це, загалом, питання того, на що здатні демократії. Україна здатна захистити себе за умови достатньої підтримки. А захистивши себе, ми зможемо гарантувати, що будь-який інший міжнародний злочинець не стане спокушатися агресією, як Путін. Ми можемо захистити життя. І маємо це зробити", - резюмував Зеленський.