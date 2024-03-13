Події

22:53 13.03.2024

На нараді у Зеленського обговорили, як дати більше імпульсів американським партнерам щодо тиску на Росію

1 хв читати
На нараді у Зеленського обговорили, як дати більше імпульсів американським партнерам щодо тиску на Росію

Президент України Володимир Зеленський провів нараду "щодо американського напрямку".

"Про те, як дати більше правильних імпульсів нашій роботі з партнерами та спільному тиску на російську державу протягом усього цього року", - сказав він у відеозверненні в середу.

"Перемогти тут, в Україні, в цьому протистоянні з російським терором - це питання виживання для демократичних систем. Це питання взагалі того, на що здатні демократії", - заявив він.

За його словами, "Україна здатна захистити себе за достатньої підтримки. А захистивши себе, ми зможемо гарантувати, що жоден інший міжнародний злочинець не спокуситься агресією, як Путін. Ми можемо захистити життя і повинні це зробити".

 

Теги: #україна #нарада #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:23 13.03.2024
Ситуація з блокуванням польськими фермерами кордону з Україною буде вирішена протягом кількох тижнів - голова комісії Сейму

Ситуація з блокуванням польськими фермерами кордону з Україною буде вирішена протягом кількох тижнів - голова комісії Сейму

22:49 13.03.2024
Постраждалі від російських ударів люди не повинні залишатися наодинці з проблемами - Зеленський

Постраждалі від російських ударів люди не повинні залишатися наодинці з проблемами - Зеленський

22:25 13.03.2024
Держприкордонслужба починає видачу документів на право перебування в прикордонній смузі

Держприкордонслужба починає видачу документів на право перебування в прикордонній смузі

21:01 13.03.2024
Європарламент проведе з Радою ЄС переговори щодо продовження з Україною ліберального режиму торгівлі

Європарламент проведе з Радою ЄС переговори щодо продовження з Україною ліберального режиму торгівлі

19:12 13.03.2024
Посли ЄС затвердили EUR5 млрд військової допомоги для України у рамах Фонду миру

Посли ЄС затвердили EUR5 млрд військової допомоги для України у рамах Фонду миру

18:29 13.03.2024
Європарламент схвалив продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на рік

Європарламент схвалив продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на рік

15:33 13.03.2024
Україна провела черговий раунд переговорів із Фінляндією щодо укладення двосторонньої угоди з безпеки

Україна провела черговий раунд переговорів із Фінляндією щодо укладення двосторонньої угоди з безпеки

14:17 13.03.2024
Попшой: Готові надати нової динаміки плідній взаємодії між Молдовою, Україною та Румунією

Попшой: Готові надати нової динаміки плідній взаємодії між Молдовою, Україною та Румунією

07:55 13.03.2024
Національна асамблея Франції підтримала безпекову угоду з Україною

Національна асамблея Франції підтримала безпекову угоду з Україною

07:52 13.03.2024
У Палаті представників США зібрали вже 86 із 218 підписів, щоб в обхід спікера поставити на голосування допомогу Україні

У Палаті представників США зібрали вже 86 із 218 підписів, щоб в обхід спікера поставити на голосування допомогу Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: І Україна, і Євросоюз мають зробити все для початку переговорів про українське членство в ЄС у першій половині цього року

Постраждалі від російських ударів люди не повинні залишатися наодинці з проблемами - Зеленський

Унаслідок обстрілу Великописарівської громади Сумської області загинула 1 людина, двох поранено - Офіс генпрокурора

Посли ЄС затвердили EUR5 млрд військової допомоги для України у рамах Фонду миру

Ракети Taurus не вдасться використовувати без участі військових ФРН, у випадку з Україною це неприйнятно - Шольц

ОСТАННЄ

Зеленський: І Україна, і Євросоюз мають зробити все для початку переговорів про українське членство в ЄС у першій половині цього року

Комітет нацбезпеки продовжить розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію в п'ятницю

МВФ планує обрати нового голову до кінця квітня

САП і НАБУ повідомили про підозру семи особам, які заволоділи 117 млн грн АТ "Укрзалізниця" під час закупівлі кабелів

Україна відкрила код програми "Дія"

Міноборони України: Не можемо коментувати точну кількість людей, необхідних для залучення до Сил оборони

Єрмак обговорив із послом Китаю підсумки візиту спецпредставника уряду КНР

Ворог завдав двох ракетних і 68 авіаударів, здійснив 37 обстрілів із РСЗВ

Українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження особового складу ворога

За добу на фронті відбулося 70 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку ЗСУ відбили 14 атак

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА