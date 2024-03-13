На нараді у Зеленського обговорили, як дати більше імпульсів американським партнерам щодо тиску на Росію

Президент України Володимир Зеленський провів нараду "щодо американського напрямку".

"Про те, як дати більше правильних імпульсів нашій роботі з партнерами та спільному тиску на російську державу протягом усього цього року", - сказав він у відеозверненні в середу.

"Перемогти тут, в Україні, в цьому протистоянні з російським терором - це питання виживання для демократичних систем. Це питання взагалі того, на що здатні демократії", - заявив він.

За його словами, "Україна здатна захистити себе за достатньої підтримки. А захистивши себе, ми зможемо гарантувати, що жоден інший міжнародний злочинець не спокуситься агресією, як Путін. Ми можемо захистити життя і повинні це зробити".