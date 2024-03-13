Події

22:49 13.03.2024

Постраждалі від російських ударів люди не повинні залишатися наодинці з проблемами - Зеленський

1 хв читати
Постраждалі від російських ударів люди не повинні залишатися наодинці з проблемами - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості того, щоб постраждалі від російських ударів люди не залишалися наодинці зі своїми проблемами.

"Дуже важливо, щоб після російських ударів наші люди не залишалися наодинці з болем і проблемами. І це обов'язок місцевої влади, всіх державних і комунальних служб. А якщо потрібно, то й центральної влади, зокрема Кабінету міністрів України, реагувати та регулювати всі ситуації так, щоб люди дійсно відчували, що Україна завжди допомагає", - сказав він у своєму відеозверненні в середу.

"Суми. Удар "Шахеда" по житловому будинку, Кривий Ріг. Наслідки російської ракетної атаки Донбасу, зокрема місто Мирноград. Російський удар, пряме попадання авіабомби в житловий будинок. Кожен із цих ударів забрав життя людей", - зазначив він.

За словами Зеленського, "була сьогодні окрема розмова щодо Одеси, щодо допомоги людям після руйнування будинку на проспекті Добровольського. Як і домовлялися, обласна влада та Кабінет міністрів допомагають із новим житлом та іншими подібними питаннями".

"Загалом після кожного російського удару всі служби реагують оперативно, всі ресурси задіяні, які потрібні і від ДСНС України, і від влади в областях, і від комунальних служб національної поліції", - сказав він.

Теги: #україна #зеленський #удари

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:23 13.03.2024
Ситуація з блокуванням польськими фермерами кордону з Україною буде вирішена протягом кількох тижнів - голова комісії Сейму

Ситуація з блокуванням польськими фермерами кордону з Україною буде вирішена протягом кількох тижнів - голова комісії Сейму

22:53 13.03.2024
На нараді у Зеленського обговорили, як дати більше імпульсів американським партнерам щодо тиску на Росію

На нараді у Зеленського обговорили, як дати більше імпульсів американським партнерам щодо тиску на Росію

22:25 13.03.2024
Держприкордонслужба починає видачу документів на право перебування в прикордонній смузі

Держприкордонслужба починає видачу документів на право перебування в прикордонній смузі

21:01 13.03.2024
Європарламент проведе з Радою ЄС переговори щодо продовження з Україною ліберального режиму торгівлі

Європарламент проведе з Радою ЄС переговори щодо продовження з Україною ліберального режиму торгівлі

19:12 13.03.2024
Посли ЄС затвердили EUR5 млрд військової допомоги для України у рамах Фонду миру

Посли ЄС затвердили EUR5 млрд військової допомоги для України у рамах Фонду миру

18:29 13.03.2024
Європарламент схвалив продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на рік

Європарламент схвалив продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на рік

15:33 13.03.2024
Україна провела черговий раунд переговорів із Фінляндією щодо укладення двосторонньої угоди з безпеки

Україна провела черговий раунд переговорів із Фінляндією щодо укладення двосторонньої угоди з безпеки

14:17 13.03.2024
Попшой: Готові надати нової динаміки плідній взаємодії між Молдовою, Україною та Румунією

Попшой: Готові надати нової динаміки плідній взаємодії між Молдовою, Україною та Румунією

07:55 13.03.2024
Національна асамблея Франції підтримала безпекову угоду з Україною

Національна асамблея Франції підтримала безпекову угоду з Україною

07:52 13.03.2024
У Палаті представників США зібрали вже 86 із 218 підписів, щоб в обхід спікера поставити на голосування допомогу Україні

У Палаті представників США зібрали вже 86 із 218 підписів, щоб в обхід спікера поставити на голосування допомогу Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: І Україна, і Євросоюз мають зробити все для початку переговорів про українське членство в ЄС у першій половині цього року

На нараді у Зеленського обговорили, як дати більше імпульсів американським партнерам щодо тиску на Росію

Унаслідок обстрілу Великописарівської громади Сумської області загинула 1 людина, двох поранено - Офіс генпрокурора

Посли ЄС затвердили EUR5 млрд військової допомоги для України у рамах Фонду миру

Ракети Taurus не вдасться використовувати без участі військових ФРН, у випадку з Україною це неприйнятно - Шольц

ОСТАННЄ

Зеленський: І Україна, і Євросоюз мають зробити все для початку переговорів про українське членство в ЄС у першій половині цього року

Комітет нацбезпеки продовжить розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію в п'ятницю

МВФ планує обрати нового голову до кінця квітня

САП і НАБУ повідомили про підозру семи особам, які заволоділи 117 млн грн АТ "Укрзалізниця" під час закупівлі кабелів

Україна відкрила код програми "Дія"

Міноборони України: Не можемо коментувати точну кількість людей, необхідних для залучення до Сил оборони

Єрмак обговорив із послом Китаю підсумки візиту спецпредставника уряду КНР

Ворог завдав двох ракетних і 68 авіаударів, здійснив 37 обстрілів із РСЗВ

Українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження особового складу ворога

За добу на фронті відбулося 70 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку ЗСУ відбили 14 атак

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА