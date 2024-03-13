Постраждалі від російських ударів люди не повинні залишатися наодинці з проблемами - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості того, щоб постраждалі від російських ударів люди не залишалися наодинці зі своїми проблемами.

"Дуже важливо, щоб після російських ударів наші люди не залишалися наодинці з болем і проблемами. І це обов'язок місцевої влади, всіх державних і комунальних служб. А якщо потрібно, то й центральної влади, зокрема Кабінету міністрів України, реагувати та регулювати всі ситуації так, щоб люди дійсно відчували, що Україна завжди допомагає", - сказав він у своєму відеозверненні в середу.

"Суми. Удар "Шахеда" по житловому будинку, Кривий Ріг. Наслідки російської ракетної атаки Донбасу, зокрема місто Мирноград. Російський удар, пряме попадання авіабомби в житловий будинок. Кожен із цих ударів забрав життя людей", - зазначив він.

За словами Зеленського, "була сьогодні окрема розмова щодо Одеси, щодо допомоги людям після руйнування будинку на проспекті Добровольського. Як і домовлялися, обласна влада та Кабінет міністрів допомагають із новим житлом та іншими подібними питаннями".

"Загалом після кожного російського удару всі служби реагують оперативно, всі ресурси задіяні, які потрібні і від ДСНС України, і від влади в областях, і від комунальних служб національної поліції", - сказав він.