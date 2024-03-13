Події

19:48 13.03.2024

Єрмак обговорив із послом Китаю підсумки візиту спецпредставника уряду КНР

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Єрмак обговорив із послом Китаю підсумки візиту спецпредставника уряду КНР

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном.

"Співрозмовники підбили підсумки візиту в Україну китайської делегації на чолі зі спеціальним представником уряду КНР з питань Євразії Лі Хуеєм, який відбувся минулого тижня", - повідомляє пресслужба Офісу президента.

У продовження діалогу Єрмак і Фань Сяньжун окреслили напрями подальшої взаємодії, зокрема, з питань, що містяться в пунктах Української формули миру.

Єрмак також поінформував співрозмовника про підготовку Глобального саміту миру у Швейцарії на рівні лідерів держав.

Він подякував китайській стороні за зацікавленість у досягненні справедливого миру для України.

Теги: #посол #китай #зустріч #єрмак

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