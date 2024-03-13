За добу на фронті відбулося 70 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку ЗСУ відбили 14 атак

За добу на фронті відбулося 70 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку українські захисники відбили 14 ворожих атак у районах Бердичів, Орлівки, Тоненького, Первомайського Донецької області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, оприлюдненому в середу ввечері.

Також українські військові відбили 4 ворожі атаки на куп'янському напрямку в районах Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де противник намагався витіснити підрозділи із займаних позицій.

Крім цього, 5 атак було відбито в районах Тернів та Ямполівки Донецької області на лиманському напрямку, де ворог намагався прорвати оборону ЗСУ.

Ще 3 ворожі атаки ЗСУ відбили на бахмутському напрямку в районах на схід від Часового Яру, Богданівки та Кліщіївки на Донеччині, де ворог за підтримки авіації намагався покращити своє тактичне положення.

Своєю чергою протягом доби окупанти за підтримки авіації 19 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ на новопавлівському напрямку в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області.

Окрім цього, ворог за підтримки авіації 5 разів атакував позиції українських захисників на оріхівському напрямку в районах Старомайорського на Донеччині, на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

На херсонському напрямку противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії на позиції ЗСУ на лівобережжі Дніпра.