78% учителів помітили в себе зростання тривоги, страху, смутку або гніву після початку повномасштабної війни - опитування

78% учителів помітили в себе зростання тривоги, страху, смутку або гніву після початку повномасштабного вторгнення РФ, свідчить дослідження ГО "Смарт освіта" та Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Згідно з дослідженням, 78% опитаних вчителів помітили в себе зростання тривоги, страху, смутку або гніву після початку повномасштабного вторгнення, 40% - відчувають дратівливість, 31% - низьку мотивацію до роботи.

Водночас 84% вчителів розповіли, що отримують належну підтримку від шкільних психологів щодо роботи з учнями.

"Утім, частина респондентів відзначила відсутність таких фахівців у закладах освіти. Найбільше шкільних психологів бракує в селах і селищах та населених пунктах східних областей України (52% опитаних зі східних регіонів повідомили, що в їхніх школах немає психолога)", - ідеться в повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки.

Дослідження провела ГО "Смарт освіта" спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" та сприяння Міносвіти. У межах дослідження провели соціологічне опитування близько 600 освітян і глибинні інтерв'ю 30 вчителів, які працюють у 5-6 класах НУШ.