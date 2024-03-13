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16:18 13.03.2024

Група компаній DIM ввела в експлуатацію ЖК "Новий Автограф"

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Група компаній DIM ввела в експлуатацію ЖК "Новий Автограф"

Група компаній DIM ввела в експлуатацію другий об'єкт із початку 2024 року, ЖК "Новий Автограф" отримав сертифікат готовності об'єкта будівництва, повідомляє пресслужба компанії.

"ЖК "Новий Автограф" - приклад популярної та ліквідної концепції багатофункціонального житлового комплексу за концепцією 15-хвилинного міста на Лівому березі Києва, за хвилину від парку "Перемога". Це два будинки 18-26 поверхів на 4 секції, 810 квартир. Проєкт включає в себе затишний внутрішній двір, місця відпочинку, дитяче ігрове містечко, спортивний майданчик, продуману комерційну інфраструктуру", - поділився деталями співзасновник і керівний партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський.

За його словами, сучасна архітектура, естетика, якість, енергетична незалежність і сервіс у поєднанні з екологічно чистою локацією - ідеальні складові цього житлового комплексу класу комфорт-плюс, що зможуть забезпечити максимальний комфорт для мешканців і ліквідність цієї нерухомості на довгі роки.

У пресслужбі уточнили, що мешканці комплексу отримають артезіанську воду, індивідуальне опалення у своїх квартирах, дизайнерські лобі, продумані планування, інфраструктурне наповнення, закриту прибудинкову територію, зелений двір без авто, а для власників машин - підземний паркінг. Безпеку гарантуватиме цілодобова охорона та відеоспостереження. Сервіс та обслуговування будинку здійснюватиме керуюча компанія DIM Expert, яка вже понад шість років обслуговує всі введені в експлуатацію об'єкти DIM.

Група компаній DIM заснована 2014 року і складається з шести компаній, що охоплюють усі стадії будівництва. На сьогодні ввела в експлуатацію 12 будинків у шести ЖК загальною житловою площею понад 218 тис. кв. м. На стадії будівництва - шість житлових комплексів категорії "комфорт+" і "бізнес-клас": "Новий Автограф", "Метрополіс", Park Lake City, Lucky Land.

Теги: #жк #dim

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