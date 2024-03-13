Біля Київради відбувся мітинг із вимогою припинити знищення заказників - директор КЕКЦ

Близько 100 представників екологічних та зоозахисних організацій Києва провели в середу раніше анонсований пікет біля будівлі Київської міської ради з вимогами негайно зупинити знищення заказників та інших заповідних об'єктів у столиці.

"Знищення зелених зон і заповідних об'єктів відбувається через те, що забудовників кришують деякі депутати Київради", - стверджує директор Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ) Володимир Борейко.

За його словами, за останні три роки в Києві різко зросло знищення заповідних об'єктів з вини забудовників. Приклад - нещодавні спроби незаконної забудови або пошкодження заповідних об'єктів - Бабин Яр, Лиса гора, озеро Тягле, Троєщинські луки, Осокорківські луки, урочище Церковщина та інші. Останнім прикладом директор КЕКЦ назвав пожежу в заказнику "Осокорківські луки" та спробу забудовниками незаконно прокласти дорогу через заказник "Озеро Тягле".

Черговий пікет біля Київради екологи пообіцяли провести через два тижні.

Як повідомлялося, увечері 5 березня сталася пожежа на Осокорківських озерах біля о. Тягле на південно-східній околиці Києва. Вигоріло близько 3 га території, зокрема частина ландшафтного заказника "Осокорківські луки". Житлова забудова міста не постраждала. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом пошкодження шляхом підпалу об'єктів природно-заповідного фонду "Осокорківські луки" та "Озеро Тягле" в Києві.

Раніше, у 2023 році, активісти "Екопарку Осокорки" повідомили, що канал між озерами Небреж і Тягле в межах створеного ландшафтного заказника засипають будівельним сміттям.