Події

16:05 13.03.2024

Унаслідок ворожого авіаудару по Вовчанську пошкоджено двоповерховий будинок, під завалами можуть перебувати люди

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У середу вдень російські окупаційні війська завдали удару по Вовчанську (Харківська обл.).

"За попередніми даними, удару було завдано керованою авіабомбою. Пошкоджено двоповерховий будинок. Під завалами можуть перебувати люди. На місці події працюють усі екстрені служби", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Розпочато досудове розслідування за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Теги: #удар #вовчанськ

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