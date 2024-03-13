У Сумах знайдено другого загиблого від удару по житловому будинку - ДСНС

Працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій деблокували тіло другого загиблого під час розбирання завалів п'ятиповерхового житлового будинку в Сумах, по якому завдав удару російський безпілотний літальний апарат.

"Наразі відомо про 2 загиблих і 8 постраждалих людей унаслідок нічної російської атаки по місту. Роботи тривають", - повідомляється в телеграм-каналі ДСНС у середу.

Раніше в Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що в Сумах унаслідок влучання "Шахеда" в п'ятиповерхівку є поранені й загиблі, водночас кількість загиблих не уточнювали. "Унаслідок влучання ворожого БПЛА типу "Шахед" у житловий п'ятиповерховий будинок, попередньо, пошкоджено 30 квартир, із них 15 - зруйновано. За попередньою інформацією, з-під завалів врятовано 10 осіб, 8 з яких дістали травм різного ступеня тяжкості. На жаль, є загиблі (інформація уточнюється)", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в ДСНС повідомили, що під час розбирання завалів знайшли тіло загиблого.