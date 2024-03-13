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15:33 13.03.2024

Україна провела черговий раунд переговорів із Фінляндією щодо укладення двосторонньої угоди з безпеки

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Україна провела черговий раунд переговорів із Фінляндією щодо укладення двосторонньої угоди з безпеки

Україна провела черговий раунд переговорів із Фінляндією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди, під час якого було окреслено межі угоди та її ключові елементи, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"На виконання Спільної декларації G7 про підтримку України проведено черговий раунд переговорів із Фінляндією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди. Українську офіційну делегацію, відповідно до указу президента України, очолює керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак. Сьогоднішній раунд переговорів провів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква", - йдеться в повідомленні. 

До складу української делегації увійшли представники Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України тощо. Фінська сторона була представлена делегацією держслужбовців на чолі з представниками Міністерства закордонних справ.

"Було продовжено роботу над проєктом угоди та окреслено її межі й ключові елементи, узгоджено графік подальших переговорів", - зазначено в повідомленні. 

Теги: #україна #переговори #фінляндія

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