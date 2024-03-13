Події

13:58 13.03.2024

У Сумах знайдено тіло загиблого внаслідок атаки РФ, розбір завалів триває - ДСНС

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Жителя міста Суми знайдено загиблим на місці удару російського безпілотника по житловому будинку, повідомляють у телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій у середу.

"На місці розбору завалів у п’ятиповерховому житловому будинку рятувальники деблокували тіло людини. На даний час також відомо про вісьмох постраждалих. Роботи тривають. Під завалами ще можуть перебувати люди", - йдеться в повідомленні,

Раніше в Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що в Сумах унаслідок влучання "Шахеда" у п'ятиповерхівку є поранені та загиблі, при цьому кількість загиблих не уточнювали. "Унаслідок влучання ворожого БПЛА типу "Шахед" у житловий п'ятиповерховий будинок попередньо пошкоджені 30 квартир, із них 15 - зруйновані. За попередньою інформацією з-під завалів врятовано 10 осіб, восьмеро з яких дістали травми різного ступеня тяжкості. На жаль, є загиблі (інформація уточнюється)", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #дснс #суми

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