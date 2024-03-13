Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу збільшилася до п'яти осіб

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу у вівторок зросла до п'яти осіб - тіло загиблого чоловіка виявили під час розбору завалів, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"На жаль, вже п'ятий загиблий унаслідок вчорашньої ракетної атаки. Чоловік. Був виявлений при розборі завалів на одному з поверхів. Співчуття рідним. Смерть ворогам", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Як повідомлялося, четвер, 14 березня, оголошено днем жалоби в місті Кривому Розі Дніпропетровської області в пам'ять про загиблих унаслідок ракетного удару по місту 12 березня, коли було зафіксовано щонайменше три влучання. 43 людини дістали поранення. Шестеро з них, зокрема двоє дітей, перебувають у лікарні у важкому стані, лікарі борються за їхнє життя.