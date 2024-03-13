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12:44 13.03.2024

63% українців вважають, що держава не виконує своїх зобов'язань перед ветеранами - опитування

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63% українців вважають, що держава не виконує своїх зобов'язань перед ветеранами - опитування

Майже дві третини (63%) українців вважають, що держава не виконує своїх зобов'язань перед ветеранами російсько-української війни, свідчать результати дослідження, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" та Українським ветеранським фондом з 2 до 5 березня 2024 року.

Згідно з дослідженням, 55% респондентів зазначили, що серед їхніх близьких і рідних є ті, хто брав участь у воєнних діях на території України з 2014-го до 2021 року, 70% мають близьких серед тих, хто воював починаючи з 24 лютого 2022 року.

Порівняно з попередніми опитуваннями зростає кількість тих, чиї близькі сьогодні воюють на фронті.

Також 41% опитаних припускає, що можуть стати ветеранами в майбутньому, 53% переконані в протилежному.

Крім того, 96% довіряють ветеранам антитерористичної операції, які наразі знову воюють, по 94% довіряють військовим ЗСУ та ветеранам нинішньої війни, 84% - ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 рр.

Згідно з дослідженням, серед ризикових явищ, з якими можуть зіткнутися ветерани російсько-української війни після повернення зі служби, на перших місцях - психоемоційна нестабільність, проблеми з фізичним здоров'ям, труднощі з отриманням медичної допомоги, відсутність інклюзивного простору та адаптованого робочого місця для осіб з інвалідністю, а також проблеми з оформленням соціальних пільг.

Продовжує зменшуватися кількість тих, хто вважає, що держава виконує свої зобов'язання перед ветеранами російсько-української війни: у серпні 2022 року таких було 69%, у січні 2023 року - 53%, у вересні 2023 року - 33%, у березні 2024 року - 25%. Водночас на сьогодні 63% опитаних мають протилежну думку.

Також 76% опитаних вважають, що суспільство сьогодні поважає ветеранів, а протилежну думку мають 18% респондентів.

Загальнонаціональне опитування проводили серед 1 тис. респондентів віком від 18 років у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Похибка не більше ніж 3,1%.

Теги: #рейтинг #опитування #ветерани

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