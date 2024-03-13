У Кривому Розі 14 березня буде оголошено днем жалоби - Вілкул

Четвер, 14 березня, буде оголошено днем жалоби в місті Кривому Розі Дніпропетровської області в пам'ять про загиблих унаслідок ракетного удару по місту у вівторок, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Завтра, 14 березня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої терористичної атаки по нашому місту. Співчуття рідним та близьким загиблих", - написав Вілкул у телеграмі у середу.

Як повідомлялося, внаслідок ворожої ракетної атаки було зафіксовано щонайменше три влучання, зокрема пряме попадання в дев'ятиповерховий житловий будинок. Четверо жителів Кривого Рогу загинули, 43 дістали поранення. Шестеро з них, зокрема двоє дітей, перебувають у лікарні у важкому стані, лікарі борються за їхнє життя.