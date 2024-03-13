Кабмін збільшив розмір соцдопомоги дітям загиблих захисників-добровольців

Кабінет Міністрів України збільшив розмір державної соціальної допомоги дітям загиблих захисників-добровольців.

"Ідеться про дітей загиблих (померлих) захисників і захисниць України з числа осіб, які добровільно брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, та не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ)", - ідеться в повідомленні пресслужби Міністерства у справах ветеранів.

Зазначається, що з 1 квітня автоматично підвищиться розмір виплати з 2 тис. 361 грн до 7 тис. 800 грн на одну неповнолітню дитину і до 6 тис. 100 грн на кожну дитину, якщо в сім'ї двоє і більше дітей.