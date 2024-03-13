У Херсонській області за добу у результаті обстрілів три людини дістали поранення, пошкоджено багатоповерхівки

За минулу добу в Херсонській області через російські обстріли троє людей дістали поранення, пошкоджено багатоповерхівки, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у середу вранці.

"Минулої доби противник обстрілював Берислав, Дудчани, Шевченківку, Хрещенівку, Золоту Балку, Дніпровське, Янтарне, Львове, Степанівку, Станіслав, Садове, Тягинку, Чайкине, Одрадокам'янку та місто Херсон", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію 3 людини отримали поранення", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.

У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено 8 багатоповерхівок і 2 приватні будинки, адмінбудівлю, господарську споруду та гараж.

Також унаслідок ворожих атак у населених пунктах області було зафіксовано влучання в господарську споруду та сільгосптехніку.