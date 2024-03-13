Двоє людей загинули і п'ятьох поранено внаслідок нічного обстрілу Мирнограда, є влучання у п'ятиповерхівку

Унаслідок нічного обстрілу Мирнограда Донецької області є влучання в п'ятиповерховий будинок, двоє людей загинули і п'ятеро поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у середу вранці.

"2 людини загинули і 5 поранені внаслідок нічного обстрілу Мирнограда. Крім того, рятувальники зуміли витягнути з-під завалів 13-річну дівчинку - вона не дістала фізичних травм... Усі поранені отримують медичну допомогу: 1 людина перебуває у тяжкому стані, троє - у стані середньої тяжкості", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Філашкін уточнив, що вчора близько 23-ї години росіяни випустили по місту авіаційну керовану ракету "Грім-Е1" - влучили в 5-поверхівку. Загалом ударом пошкоджено 4 будинки.

Пошукову операцію на місці події завершено.