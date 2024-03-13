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07:52 13.03.2024

У Палаті представників США зібрали вже 86 із 218 підписів, щоб в обхід спікера поставити на голосування допомогу Україні

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У Палаті представників США зібрали вже 86 із 218 підписів, щоб в обхід спікера поставити на голосування допомогу Україні

Демократи Палати представників Конгресу США у вівторок почали збір підписів, щоб в обхід спікера-республіканця Майка Джонсона винести на голосування пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму $95 млрд, повідомляє Reuters.

Як заявив прессекретар конгресмена-демократа Джима Макговерна, він подав петицію про зняття з голосування (процедура, яка дасть змогу винести законопроєкт на голосування в обхід спікера) і почав збір підписів.

Петиція зрештою може змусити голосувати за законопроєкт, якщо її підпишуть щонайменше 218 членів Палати представників - більшість із 435 членів Палати, які мають право голосу, йдеться в публікації.

Згідно з інформацією на сайті, наразі вже зібрано 86 підписів.

Як повідомлялося, 13 лютого Сенат США проголосував за законопроєкт щодо додаткових оборонних витрат на $95 млрд, куди, зокрема, входять близько $60 млрд для України і близько $14 млрд для Ізраїлю.

Однак у Палаті представників допомога опинилася в підвішеному стані через опір республіканців, пов'язаних із колишнім президентом Дональдом Трампом,

 

 

 

 

Теги: #сша #україна #допомога

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