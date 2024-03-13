У Кривому Розі в лікарні померла жінка, поранена в результаті учорашньої ракетної атаки

У Кривому Розі в лікарні померла жінка, поранена в результаті вчорашньої ракетної атаки, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у середу вранці.

"На жаль, унаслідок ворожої ракетної атаки в лікарні померла жінка 47 років. Травми були не сумісні з життям. Співчуття рідним і близьким. У лікарні ще 6 "важких", зокрема 2 діточок. Лікарі борються за їхнє життя", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих і 44 поранених, серед них було вісім "важких", зокрема три дитини.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок ворожої "ракетної атаки зафіксовано щонайменше три влучання. Зокрема пряме попадання в дев'ятиповерховий будинок".