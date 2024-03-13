Події

07:26 13.03.2024

Байден набрав необхідну кількість голосів для участі в президентських виборах від Демократичної партії

1 хв читати
Байден набрав необхідну кількість голосів для участі в президентських виборах від Демократичної партії

Президент США Джо Байден виграв праймеріз Демократичної партії в Джорджії, що дає йому достатню кількість голосів, щоб висунути свою кандидатуру на пост президента від Демократичної партії, пише видання The Hill 12 березня.

Очікується, що за результатами праймеріз Байден набере щонайменше 1968 голосів делегатів - мінімальну кількість, необхідну для отримання схвалення Демократичної партії.

Хоча не очікувалося, що Байден зіткнеться з якимось серйозним викликом під час висування кандидатури від Демократичної партії у вівторок, у Джорджії та Вашингтоні відбулися кампанії, покликані протестувати проти Байдена і дій його адміністрації у війні між Ізраїлем і ХАМАС, зазначає видання.

Зокрема, організатори протестів у Джорджії закликали членів партії залишити свої бюлетені порожніми. Ці ініціативи аналогічні ініціативам у Мічигані та Міннесоті, де частина електорату Демократичної партії проголосувала протестно проти президента.

Тим часом, очікується, що Дональд Трамп буде номінований на посаду президента від Республіканської партії.

 

 

 

Теги: #сша #вибори #президента

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:06 13.03.2024
США схвалили продаж Польщі ракет AMRAAM і обладнання на $1,69 млрд

США схвалили продаж Польщі ракет AMRAAM і обладнання на $1,69 млрд

02:48 13.03.2024
Байден і Дуда закликали спікера Палати представників США поставити на голосування пакет допомоги Україні

Байден і Дуда закликали спікера Палати представників США поставити на голосування пакет допомоги Україні

22:45 12.03.2024
У Палаті представників США збирають підписи, щоб в обхід спікера поставити на голосування допомогу Україні

У Палаті представників США збирають підписи, щоб в обхід спікера поставити на голосування допомогу Україні

20:39 12.03.2024
США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $300 млн

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $300 млн

19:10 12.03.2024
США мають намір оголосити про новий пакет допомоги Україні на $300 млн - ЗМІ

США мають намір оголосити про новий пакет допомоги Україні на $300 млн - ЗМІ

09:36 12.03.2024
Розвідка США вважає, що РФ вдосконалюватиме ядерний потенціал

Розвідка США вважає, що РФ вдосконалюватиме ядерний потенціал

20:27 11.03.2024
Умєров і глава Пентагону обговорили середньострокові та короткострокові потреби і конкретні запити України

Умєров і глава Пентагону обговорили середньострокові та короткострокові потреби і конкретні запити України

19:54 11.03.2024
Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Чехії 15 квітня, лідери підтвердять свою рішучу підтримку України

Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Чехії 15 квітня, лідери підтвердять свою рішучу підтримку України

19:18 11.03.2024
Байден просить у Конгресу $1,5 млрд на 2025 фінрік на боротьбу із впливом РФ

Байден просить у Конгресу $1,5 млрд на 2025 фінрік на боротьбу із впливом РФ

14:29 11.03.2024
США планували реконструкцію космічних кораблів інопланетян у разі їх виявлення - Пентагон

США планували реконструкцію космічних кораблів інопланетян у разі їх виявлення - Пентагон

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Чисельність прикордонних військ буде збільшено - Зеленський

Зеленський: Далекобійність українських дронів - реальне наближення безпеки для всіх

Зеленський про удар РФ по Кривому Рогу: Ми завдаватимемо Росії цілком справедливих втрат у відповідь

Кількість постраждалих дітей через ракетний удар у Кривому Розі збільшилася до десяти людей - Лисак

Кількість постраждалих через ракетний удар у Кривому Розі збільшилася до 38 осіб

ОСТАННЄ

В ОДЕСІ ПРОГРИМІЛИ ВИБУХИ ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Сили оборони за добу ліквідували 980 окупантів і 32 артилерійські системи

У Кривому Розі в лікарні померла жінка, поранена в результаті учорашньої ракетної атаки

Українська авіація за добу атакувала дев’ять районів розташування сил противника

За добу було понад 90 бойових зіткнень, ЗС України відбили 52 атаки на авдіївському та новопавлівському напрямках

Окупанти за добу завдали по Україні 10 ракетних і 84 авіаційних удари

13 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

В Естонії власникам автомобілів із російськими номерами загрожує штраф у 400 євро

У Сумах унаслідок атаки БпЛА є влучання в багатоквартирний будинок

У Словаччині тисячі людей протестували проти політики уряду щодо РФ

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА