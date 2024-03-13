Байден набрав необхідну кількість голосів для участі в президентських виборах від Демократичної партії

Президент США Джо Байден виграв праймеріз Демократичної партії в Джорджії, що дає йому достатню кількість голосів, щоб висунути свою кандидатуру на пост президента від Демократичної партії, пише видання The Hill 12 березня.

Очікується, що за результатами праймеріз Байден набере щонайменше 1968 голосів делегатів - мінімальну кількість, необхідну для отримання схвалення Демократичної партії.

Хоча не очікувалося, що Байден зіткнеться з якимось серйозним викликом під час висування кандидатури від Демократичної партії у вівторок, у Джорджії та Вашингтоні відбулися кампанії, покликані протестувати проти Байдена і дій його адміністрації у війні між Ізраїлем і ХАМАС, зазначає видання.

Зокрема, організатори протестів у Джорджії закликали членів партії залишити свої бюлетені порожніми. Ці ініціативи аналогічні ініціативам у Мічигані та Міннесоті, де частина електорату Демократичної партії проголосувала протестно проти президента.

Тим часом, очікується, що Дональд Трамп буде номінований на посаду президента від Республіканської партії.