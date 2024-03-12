У Палаті представників США збирають підписи, щоб в обхід спікера поставити на голосування допомогу Україні

Демократи Палати представників Конгресу США у вівторок почали збір підписів, щоб в обхід спікера-республіканця Майка Джонсона винести на голосування пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму $95 млрд, повідомляє Reuters.

Як заявив прес-секретар конгресмена-демократа Джима Макговерна, він подав петицію про зняття з голосування (процедура, яка дасть змогу винести законопроєкт на голосування в обхід спікера) і почав збір підписів.

Петиція зрештою може змусити голосувати за законопроєкт, якщо її підпишуть щонайменше 218 членів Палати представників - більшість із 435 членів Палати, які мають право голосу, наголошується в публікації.

Як повідомлялося, 13 лютого Сенат США проголосував за законопроєкт щодо додаткових оборонних витрат на $95 млрд, куди, зокрема, входять близько $60 млрд для України і близько $14 млрд для Ізраїлю.

Однак у Палаті представників допомога опинилася в підвішеному стані через опір республіканців, пов'язаних із колишнім президентом Дональдом Трампом,