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19:10 12.03.2024

США мають намір оголосити про новий пакет допомоги Україні на $300 млн - ЗМІ

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США мають намір оголосити про новий пакет допомоги Україні на $300 млн - ЗМІ

Білий дім має намір пізніше у вівторок оголосити про виділення Києву нового пакета військової допомоги на $300 млн, до якого увійдуть, зокрема, балістичні ракети ATACMS, повідомляє Politico з посиланням на неназваних представників американської влади.

"До пакета увійдуть старіші версії ракет дальньої дії ATACMS, які можуть літати на 160 км, мати боєголовки, споряджені касетними боєприпасами з бомбами малого калібру, заявило одне з джерел", - інформує видання.

Також до траншу мають увійти снаряди для гаубиць калібру 155 мм, керовані реактивні снаряди, що застосовуються в реактивних системах залпового вогню M270 MLRS і M142 HIMARS.

За словами джерела Politico, для цього пакета допомоги Пентагон використає зекономлені раніше ресурси, однак ідеться про тимчасове рішення. "Це не альтернатива додатковому фінансуванню", - підсумував неназваний представник Міноборони США.

Адміністрація США восени минулого року надіслала до Конгресу запит про виділення додаткових коштів для надання подальшої допомоги Україні та Ізраїлю; зокрема, Києву пропонували виділити $61,4 млрд терміном на рік. Однак затвердити це фінансування поки що не вдалося.

У жовтні 2023 року повідомлялося, що Вашингтон негласно поставив Києву ракети великої дальності ATACMS. Politico тоді зазначало, що США вперше надали Україні обладнання, здатне вражати цілі "далеко за лінією фронту".

Теги: #сша #україна #допомога

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