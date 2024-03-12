Події

19:07 12.03.2024

У Кривому Розі під час російської атаки пролунав вибух, горить багатоповерхівка - обладміністрація

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У Кривому Розі під час російської атаки пролунав вибух, горить багатоповерхівка - обладміністрація

Пожежа в багатоповерховому будинку в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області виникла після вибуху, що пролунав під час атаки російських окупантів у вівторок, повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.

"Вибух у Кривому Розі. Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа в багатоповерхівці. Всю інформацію уточнюємо. Загроза триває. В області повітряна тривога", - написав Лисак у телеграмі.

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська

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